Дорога во взрослую жизнь: в российских школах прозвучал последний звонок

Трогательное и важное событие. В большинстве школ страны сегодня звучит последний звонок - символ расставания с детством. Для почти 640 тысяч выпускников - торжественные линейки, напутственные речи и слова благодарности.

В столице Забайкалья последний звонок стал частью празднований Дня города. Более полутора тысяч выпускников вальсируют в самом сердце Читы на центральной площади. Награждений и поздравлений много, а пожелание одно - справиться со всеми жизненными уроками.

Подтянутые, радостные и очень ответственные не только за себя, но и за тех, кто рядом. Свой последний звонок посвятили юбилею Великой Победы. В Московском президентском кадетском училище войск Росгвардии сегодня очень важная и торжественная церемония - прощание со знаменем.

У выпускников немало достижений. Они участвовали в парадах, побеждали в олимпиадах, но самое главное - обрели здесь кадетское братство. Они ловят каждое слово, помнят каждый совет. И абсолютно точно - не подведут своих учителей.