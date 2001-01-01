Из плена возвращены ещё 307 российских военных

Из украинского плена возвращены ещё 307 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ.

Наши военные находятся на территории Беларуси, в скором времени их переправят на родину для лечения и реабилитации.

Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу" 16 мая в Стамбуле на первых за три года прямых российско-украинских переговорах. Технически провести обмен помогает Белоруссия, за это Минск поблагодарили в российском Минобороны.

Минувшей ночью на родину вернулись первые 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных ВСУ в Курской области.