Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина заморозят для воскрешения в будущем. Он сам написал такое завещание.

Писатель скончался 23 мая в возрасте 85 лет. Его вдова сообщила о последней воле своего мужа. Он завещал заморозить тело с целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития, написала Лилия Никитина в социальной сети "ВКонтакте".

От имени семьи покойного она обратилась к его поклонникам с просьбой о финансовой поддержке. Процедура заморозки тела слишком дорогая.

Юрий Никитин - советский и российский писатель. Он писал в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. Среди самых известных его романов "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и "Огнепоклонники".