"Искандер" уничтожил судно с беспилотниками в порту Одессы

Ракеты комплекса "Искандер" нанесли удар по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы. На борту корабля находились сто контейнеров с беспилотниками, безэкипажными катерами и боеприпасами.

Как сообщили в Минобороны России, на судне начался сильный пожар. Также произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

Ранее сегодня в военном ведомстве сообщили о ночных ударах по украинскому заводу по производству ракет и БПЛА. Ещё за минувшие сутки российские военные освободили три населённых пункта: один в Сумской области и два в ДНР.