Москвичам пообещали 30-градусную жару на излёте весны

Синоптики обрадовали москвичей – жаркая погода сохранится в столице до конца мая. Эта суббота стала самым тёплым днём в Москве с начала весны, написал у себя в Telegram-канале специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

К 15 часам температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки в плюс 26,9 градуса.

Такая погода будет радовать жителей мегаполиса всю следующую неделю. Судя по прогнозу Гидрометцентра, самым жарким днём станет четверг, 29 мая. Столбики термометров поднимутся до 31 градуса.