Российские военные вернулись из плена на родину

Самолёт с российскими военными, освобождёнными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Ранее сегодня сообщалось, что Россия вернула из плена 307 военных.

Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу" 16 мая в Стамбуле на первых за три года прямых российско-украинских переговорах. Технически провести обмен помогает Белоруссия, за это Минск поблагодарили в российском Минобороны. Минувшей ночью на родину вернулись первые 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных ВСУ в Курской области.