Серия мощных ракетно-бомбовых ударов была нанесена по военным объектам в Херсоне, Каменском, Запорожье. Российские войска точечно уничтожили базы националистов и пункты управления беспилотниками.

Также в списке - важная цель в Черниговской области. Взорван учебный центр ВСУ в районе Гончаровки. Разведчики выяснили, что на этом полигоне активно работали англоязычные инструкторы из европейских стран.

В Донецкой республике освобождён ещё один посёлок - Богдановка. Также захвачены опорные пункты на пути к Константиновке. Здесь находится важнейший укрепрайон ВСУ.

Обстановка в ближних тылах ВСУ резко ухудшилась. Российские войска начали использовать дроны с повышенной дальностью полёта. И если ещё две недели назад максимальная дистанция была 10–15 километров, то теперь она достигает 40 километров.