В Минобороны назвали имена новых героев СВО

Старший лейтенант Артём Малыгин с подчинёнными, попав под артиллерийский обстрел, определил места для укрытий, помог раненому бойцу и организовал его эвакуацию. Когда опасность миновала, он вывел группу в назначенную точку и занял оборону.

Гвардии младший сержант Александр Корепанов в ходе инженерной разведки обнаружил замаскированные самодельные взрывные устройства ВСУ и уничтожил их из стрелкового оружия. Это позволило нашим подразделениям безопасно и без потерь прибыть на позиции, сообщает "ТВ Центр".