День славянской письменности и культуры отметили концертом на Красной площади

На Красной площади в Москве прошёл грандиозный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. На сцену вышли лучшие российские классические коллективы и исполнители.

Духовные песнопения чередовались с произведениями классиков XX века - Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Пахмутовой. Особое место заняли русские народные песни и узнаваемые мелодии из советского кино.

В концерте приняли участие Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк. Ведущими вечера были Екатерина Стриженова и Юлиан Макаров.

24 мая в России и ещё нескольких странах отмечают День славянской письменности и культуры. Утром люди собрались у памятника Кириллу и Мефодию у станции метро "Китай-город", а в храме Христа Спасителя божественную литургию провёл патриарх Кирилл.