"Краснодар" впервые стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Краснодар" со счётом 3:0 одолел московское "Динамо" и впервые в истории стал чемпионом России. Игра проходила в столице Кубани.

Первый мяч в ворота противника отправил на 46-й минуте колумбийский нападающий Джон Кордоба. Удвоил счёт Никита Кривцов на 81-й минуте. Наконец, последний гол забил с пенальти на 100-й минуте матча капитан клуба Эдуард Сперцян, сообщает ТАСС.

За 30 матчей клуб набрал 67 очков, обогнав петербургский "Зенит", занявший второе место, всего на одно очко. На третьем месте по итогам сезона - московский ЦСКА с 59 очками.