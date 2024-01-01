Москва представила экологические инициативы на XI Невском экологическом конгрессе

Москва поделилась опытом на XI Невском экологическом конгрессе. Министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что в 2024 году в столице был принят закон "Об охране и использовании зелёного фонда в городе Москве", в основу которого положен принцип учёта ценности зеленых насаждений и сохранение зеленого каркаса города.

От зелёного фонда Москвы должна быть абсолютно иная отдача, которая измеряется в том, сколько пыли поглощают зелёные насаждения, какой микроклимат создают, какой эффект идет от снижения шума и поглощения поверхностных стоков и так далее. Эта оценка позволяет, во-первых, более эффективно проектировать и создавать архитектуру города, и, во-вторых, по-другому относиться к зеленым насаждениям.

Экология - инвестиция для будущего, для экономики и для развития города, указал министр. Сейчас Москва активно использует экологически чистый транспорт. К примеру, доля электробусов в автобусном парке достигла 30%, ещё город использует водный электротранспорт.

В этом году впервые в истории форума экологию больших городов обсудили на отдельной большой дискуссии, куда пригласили глав регионов, учёных и экспертов.