Собянин: Москву пытались атаковать 12 беспилотников ВСУ

Этой ночью силами ПВО уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее жители Подмосковья сообщали о работе ПВО в нескольких городах региона. Московские аэропорты вводили временные ограничения на приём и отправку самолётов. Всего за ночь над регионами России сбито 110 беспилотников противника.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.