Израиль расширяет операцию "Колесницы Гидеона" в секторе Газа

В секторе Газа за последние сутки жертвами атак Израиля стали 52 палестинца, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. ЦАХАЛ расширяет операцию "Колесницы Гидеона".

ВВС еврейского государства накануне атаковали сто военных целей на территории анклава, среди которых были подземные объекты и базы радикалов. Поступают сообщения об уничтожении террористов, но при этом, продолжают гибнуть мирные жители.

А в самом Израиле проходят уже ставшие традиционными еженедельные акции с требованием к правительству Нетаньяху прекратить огонь и немедленно освободить оставшихся заложников, которых удерживает ХАМАС.

Самая массовая демонстрация прошла в Тель-Авиве. Митингующие призвали вмешаться в ситуацию президента США и заставить Нетаньяху продолжить переговоры с Палестиной в столице Катара.