В Забайкалье огонь подступает к населённым пунктам

Сложной остаётся ситуация с природными пожарами в Забайкалье, огнём охвачены уже более 700 тысяч гектаров. Жители поселка Могзон этой ночью наблюдали пылающий лес прямо из окон. Рядом возникли сразу несколько очагов возгорания.

Из-за сухой грозы накануне огонь подбирается к селу Шехолан в Улётовском районе. Молния ударила в сопку в пяти километрах от жилых домов. Горит шесть гектаров леса. Специалисты локализуют очаг. Тушение осложняет жаркая и ветряная погода.

Уже несколько дней в дыму столица региона Чита. Жители страдают от нехватки свежего воздуха.

Непростая обстановка и в Бурятии, за сутки обнаружено 23 новых природных пожара. Их тушат более 700 человек и 170 единиц спецтехники. Опасности населённым пунктам нет, сообщает "ТВ Центр".