В Пакистане песчаная буря сменилась ураганом с ливнями

В Пакистане 10 человек погибли, 45 пострадали после сильнейшей песчаной бури, которая обрушилась на провинцию Пенджаб. В эпицентре оказались сразу несколько городов.

Вскоре пылевые вихри сменились ураганом и проливными дождями. Разрушенные дома и магазины, поваленные деревья и повреждённые автомобили оставила после себя стихия.

В штате объявлено чрезвычайное положение. Ливни пришли после изнуряющей жары, которая стояла в регионе в течение недели. Такого количества осадков в Пакистане не было последние 30 лет.