Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг украинского конфликта. Сразу несколько крупных изданий пишут о готовящемся в ближайшее время наступлении Армии России в Харьковской области. Якобы Россия попытается продвинуться в Харьков, Сумы и Днепропетровск. И тут же успокаивают аудиторию: для Киева не всё потеряно, потому что существуют ограничения и по времени на прорыв, и по количеству техники.

Вывод, который делают журналисты британского Sky News: нужно удвоить поддержку Киева и усилить санкции против Москвы. Подобные публикации как раз и нужны для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков миллиардные траты на Украину.

Вероятность дипломатического урегулирования украинского конфликта пугает европейские партии войны. Ведь тогда придется объясняться перед избирателями, ради чего сотни миллиардов спускали на вооружение ВСУ. Но по данным агентства Bloomberg, на то, чтобы самостоятельно подогревать конфликт, без участия США, у Брюсселя не хватает арсеналов и нет возможностей произвести необходимое количество оружия.

Параллельно с поисками оружия для ВСУ Брюссель придумывает новые антироссийские санкции: изучает возможность отключения более 20-ти банков от международной платёжной системы SWIFT, снижения предельных цен на нашу нефть и запрета "Северных потоков".

Невероятно, но факт: представитель страны, наиболее пострадавшей от подрыва газопроводов, ратует за введение рестрикций против даже вероятной возможности получать дешёвое голубое топливо. Глава администрации нового канцлера Германии Торстен Фрай поддерживает идею ввести санкции против газопроводов, заявляя, что Европе нужно выйти из зоны комфорта.