Громкие победы, звёздные тренеры и талантливые спортсмены. Футбольный клуб "Зенит" сегодня отмечает вековой юбилей. Сначала это была любительская команда на ленинградском заводе, а теперь - гордость болельщиков и ещё один символ Санкт-Петербурга. О самых важных событиях в жизни клуба и о людях, причастных к ним, рассказывает выставка.

Её первые посетители - те, кто сами творили историю команды и уже стали легендой. Александр Кержаков, Владислав Радимов, Андрей Аршавин. Вряд ли они, семнадцатилетними парнями подписывая свои первые контракты, понимали, в какую великую команду попали.

А начиналось всё с футбольного общества физкультурного кружка Ленинградского металлического завода, основанного 25 мая 1925 года. Внутризаводские соревнования, товарищеские матчи, потом дебют в чемпионате Ленинграда и громкое третье место. Лишь спустя десять лет у любительской команды появился официальный главный тренер - известный советский спортсмен Павел Бутусов. Первый серьёзный трофей команда выиграла ещё спустя почти десятилетку, В 1944 году, всего через полгода после снятия блокады, Зенит стал обладателем Кубка СССР.

В послевоенное время коммуналок и тотального дефицита именно футбол был настоящей отдушиной для ленинградцев. У клуба тогда даже не было своей спортивной тренировочной площадки, она появилась лишь в 1963 году.

Вот уже более полувека победы петербургской футбольной команды куются на базе "Зенита" в одном из городских парков на севере Петербурга. Это - очень популярное место у жителей, дорожки рядом с базой в народе окрестили аллеями Павла Садырина и Юрия Морозова. Садырин привёл "Зенит", как тогда говорили, к абсолютному футбольному счастью - первому чемпионству страны в 1984 году.

Накануне в России прошли заключительные матчи чемпионата российской премьер-лиги. Несмотря на домашнюю победу в матче с грозненским "Ахматом", "Зенит" прервал многолетнюю историю чемпионства, уступив первое место "Краснодару", которые впервые в истории стал чемпионом.

Тем не менее, минувшей ночью разводные мосты в Санкт-Петербурге засияли в сине-бело-голубых цветах, а сегодня в городе пройдёт футбольный праздник в честь любимой команды, ведь её история длиной в сто лет продолжается.