За два года к платформе Mos.Hub присоединились почти 25 тысяч человек

За два года к столичной платформе Mos.Hub присоединились почти 25 тысяч человек. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, это разработчики, сотрудники учебных заведений и веб-студий из разных регионов.

Проект стал полноценной заменой зарубежным сервисам, которые ушли с отечественного рынка. Доступ к нему бесплатный. Платформа постоянно развивается.

В планах - запустить конструктор сайтов и расширить профиль пользователя для формирования резюме и портфолио, а также сделать каталог готовых решений для программного обеспечения.