Путин направил поздравительные телеграммы лидерам африканских стран

Владимир Путин поздравил с Днём Африки глав государств и правительств стран континента. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил: за десятилетия, прошедшие после обретения независимости, государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах.

Глава государства подчеркнул, что Россия неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании многоплановых связей.