В Бурятии за сутки выявили 20 новых очагов природных пожаров

В Бурятии за последние сутки возникло более 20 новых очагов природных пожаров. Причина - сухие грозы, а также неосторожное обращение с огнём.

За это же время в российских регионах потушили более 60 природных пожаров. Самая сложная ситуация сохраняется в Забайкалье. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода.

Дым окутал населённые пункты, жители Читы жалуются на смог. В тушении задействовали более тысячи пожарных, в том числе группировки из других регионов.

Бороться с огнём помогают добровольцы. Для мониторинга обстановки сотрудники Авиалесоохраны применяют беспилотники.