В Кремле раскрыли неизвестные детали разговора Путина с Трампом

Владимир Путин слышал слова Дональда Трампа по телефону до перевода и сразу понимал сказанное им. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков отметил, что перевод был не синхронным: "Президент слышит голос своего визави, то есть слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит. Президент сам понимает английский язык и сам может первую какую-то снимать информацию", - сказал представитель Кремля.

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. До этого президенты беседовали 18 марта и 12 февраля.

Все телефонные переговоры глав России и США по большей части были посвящены урегулированию ситуации на Украине. В последнем разговоре президенты обсудили, помимо прочего, торговые отношения Москвы и Вашингтона.