Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ.

Таким образом, обмен пленными между Россией и Украиной в рамках стамбульских договорённостей по формуле "тысяча на тысячу" завершён.

Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными 16 мая в Стамбуле на первых за три года прямых российско-украинских переговорах. Технически провести обмен помогает Белоруссия, за это Минск поблагодарили в российском Минобороны.

Два дня назад на родину вернулись первые 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных ВСУ в Курской области. Накануне были освобождены ещё 307 военных.