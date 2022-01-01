Армия России освободила Романовку в ДНР

Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождена Романовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.

Средства ПВО за 24 часа сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 274 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.