Дети из новых регионов впервые приняли участие в столичном фестивале школьного спорта

Ученики младших классов из Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняли участие в проекте "Зажигаем звёзды вместе с тэг-регби". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Дети из новых регионов сыграли с московскими ребятами. Ещё они посетили мастер-классы от известных спортсменов, сходили на матчи по футболу, баскетболу и другим видам спорта.

Осенью проект "Зажигаем звёзды вместе с тэг-регби" переместится в новые регионы. Там пройдут внутришкольные турниры.