Вертолёт Путина под Курском попал в эпицентр отражения атаки ВСУ

Вертолёт Владимира Путина во время посещения им Курской области фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

По его словам, налёт дронов противника наши военные отразили и полностью обеспечили безопасность президента страны.

20 мая Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. Там он встретился с главами муниципалитетов региона и волонтёрами, нанёс визит на строящуюся АЭС в Курчатове.

По итогам поездки президент дал важные поручения правительству. Путин, прежде всего, обратил внимание на вопросы, волнующие жителей региона - восстановление жилья, выплата компенсаций, поддержка тех, кто был вынужден покинуть свои дома.