С приветом от Ивана Грозного: чем живёт район Хорошёво-Мнёвники

Имя этим местам дал Иван Грозный из-за красивого вида на долину Москвы-реки. Почти треть территории этого района занимают зелёные зоны. Здесь находятся лучшие пляжи в городе. В местном дендропарке собраны растения, привезенные со всего света.

Негласным символом района можно считать огромный вантовый мост, а ещё тут расположен первый в столице тоннель винчестерного типа, в котором потоки машин расположены друг над другом.

Всё это о районе Хорошёво-Мнёвники. Чем он живёт и как меняется, выяснила Анастасия Мартынова (смотрите видео).