В Чите детям из малоимущих семей подарили билеты в цирк с надписью "бедолага"

В Чите поиздевались над детьми из малоимущих семей. Им подарили билеты в городской цирк с надписью "бедолага".

Как сообщает Telegram-канал Mash, в эти выходные в городе появилась афиша о предстоящем цирковом шоу. Сотрудники соцзащиты отправили организатором представления просьбу выделить 17 пригласительных для детей.

Увидев билеты с оскорбительной надписью, дети отказались идти в цирк. В беседе с журналистами администратор заведения сообщил, что ни он, ни директор не подписывали пригласительные. По его словам, такие билеты в шутку сделала кассир для своих знакомых, но перепутала их.