На Солнце произошла сверхмощная вспышка

Учёные зафиксировали сверхмощную вспышку класса Х на Солнце. Возмущение на светиле зарегистрировано 25 мая в 04:52 мск в группе пятен 4098 (S05W22), сообщает ТАСС.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Обычно вспышки приводят к выбросу плазмы из тела Солнца. На Земле они вызывают магнитные бури.

В такие дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.