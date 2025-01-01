Собянин рассказал о масштабном благоустройстве на юге Москвы

В двух районах столицы в этом году проведут масштабные работы по благоустройству. Об этом на своём сайте написал Сергей Собянин.

Речь идёт о создании четырёх зелёных зон в районах Нагатино-Садовники и Нагорном. В частности, будут продолжены работы у Изютинского пруда. Детские площадки рядом с ним оснастят игровыми комплексами.

В целом акцент будет сделан на создании комфортных прогулочных и рекреационных зон у воды. Там появятся уютный настил с лежаками, качели и скамейки для отдыха.

На Черноморском бульваре, который находится неподалёку, обустроят живую изгородь и рокарий из хвойных деревьев и кустарников.