Вечерняя атака ВСУ: в Подмосковье сбито 9 беспилотников

Вечером 25 мая в небе над Московской областью сбито девять беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 17 часов Росавиация объявила, что в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. План "Ковёр" отменили в 18:20 мск. После 20 часов ограничения были введены повторно и сняты через два часа.

Минувшей ночью на подлёте к Москве были сбиты 12 дронов ВСУ. Всего в 13 регионах страны за ночь уничтожены 110 беспилотников противника. Сегодня с 13:00 до 20:00 сбит 51 украинский беспилотник.