Самолёт с освобождёнными российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолёт с вернувшимися из украинского плена российскими военными приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Сегодня на родину были возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщало ранее Минобороны. Таким образом, обмен по формуле "тысяча на тысячу" завершён, он продолжался три дня.

Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу" 16 мая в Стамбуле на первых за три года прямых российско-украинских переговорах. Технически провести обмен помогла Беларусь, за это Минск поблагодарили в российском Минобороны.

Два дня назад на родину вернулись первые 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных ВСУ в Курской области. Накануне были освобождены ещё 307 военных, сегодня – 303 военнослужащих.