Форум "Африканские горизонты" прошёл в Москве

Россия на протяжении десятилетий бескорыстно помогала африканцам в их самоотверженной борьбе, и сегодня поддерживает стремление африканских государств играть активную роль в мировых делах. Об этом сказала в приветственном слове к участникам международного форума "Африканские горизонты" директор департамента партнёрства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.

Дипломат отметила, что сегодня Москва успешно сотрудничает со странами африканского континента в политической, торгово-экономической сферах, реализуются совместные гуманитарные проекты, сообщает АГН "Москва".

В свою очередь сенатор и чемпион мира по шахматам Сергей Карякин выразил надежду на укрепление сотрудничества между Россией и Африкой. Он напомнил, что не так давно начались контакты в сфере шахмат – в Африке появились новые шахматные клубы.

25 мая отмечается День Африки. По этому случаю Владимир Путин направил главам государств континента поздравительные телеграммы. Президент подчеркнул, что Россия выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании многоплановых связей.