Российские военные уверенно атакуют врага на стратегически важных участках фронта. В ДНР под полный контроль группировки "Юг" перешло село Романовка. Надежную огневую поддержку штурмовикам оказывает авиация и артиллерия.

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 - уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Удар нанесли снарядами с универсальным модулем планирования.

На Красноармейском направлении позиции неонацистов накрыли "Градом". Стрельбу вели на дистанции около 12 километров, корректируя огонь в режиме реального времени с помощью беспилотников. Они же зафиксировали поражение цели.

Воздушное пространство - под контролем зенитчиков. Экипаж установки ЗУ-23-2 осколочно-фугасным снарядом уничтожил разведывательный дрон ВСУ на расстоянии около полутора тысяч метров.

А это уже Курская область. Здесь в приграничных районах продолжают работать сапёры. Они шаг за шагом проверяют дороги в населённых пунктах. Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя множество мин, растяжек и других ловушек, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Большинство находок опасно двигать, их уничтожают прямо на месте подрывным снарядом.