Новые примеры мужества и отваги российских военных в ходе СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Алексей Ченчук, командуя отделением, незаметно подошёл к вражескому опорному пункту с фланга и атаковал противника. В результате молниеносного штурма боевики были уничтожены. Благодаря мужественным действиям Алексея наши военнослужащие отразили атаки неонацистов и смогли удержать форпост до прибытия основных сил.

Гвардии старший сержант Денис Федорин, командуя экипажем танка, смог вывести из-под удара артиллерии ВСУ боевую машину и занять новую позицию, уничтожая врага. Благодаря грамотным действиям Дениса были ликвидированы огневые точки боевиков, что позволило российским подразделениям продвинуться вглубь обороны противника.