Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами.

31 дрон сбили над Брянской областью, 16 – над Белгородской областью, 11 – над Курской областью, 9 – над Тульской областью, 8 – над Орловской областью, 6 – над Московской областью, 5 – над Калужской Рязанской областями, а также по одному над Ярославской областью и Татарстаном.

Все бесплотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Всего за время налета с 10 утра 25 мая до 8 утра 26 мая было сбито 148 украинских беспилотников. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" по данным на 8:40 мск временно не принимают и не отправляют рейсы, отметили в Росавиации.