Новая схема мошенников с похищением паролей родителей учеников распространяется в России.

От имени аккаунта родительского комитета аферисты рассылают сообщения со ссылкой на опрос по вопросам школьной жизни детей. Это может быть оценка питания в школьной столовой или проведение внешкольных мероприятий.

Для голосования нужно войти в аккаунт, указав логин и пароль. Конечно же, ссылка ненастоящая, а после ввода всех данных они попадают в руки мошенников. В будущем они будут использоваться для обмана подписчиков, друзей и родственников.