Разрушительный торнадо обрушился на Чили

Редчайшее для Чили природное явление в эти выходные запечатлели на юге страны. Там пронёсся разрушительный торнадо.

Стихия обрушилась на город Пуэрто-Варас. На кадрах видно, как огромная воронка движется по жилому кварталу. В воздухе - обломки крыш и деревья.

Ураган оставил на земле перевёрнутые автомобили, оборванные линии электропередачи и выбитые окна. По оценке специалистов, скорость ветра достигала почти 50 метров в секунду. Ранены по меньшей мере восемь человек. Смерчи довольно редко приближаются к Чили, от них страну защищают Анды.