В Крыму отметили День крещения великого князя Владимира и его дружины

В Крыму впервые отметили День крещения великого князя Владимира и его дружины. На торжественную литургию в кафедральном храме Херсонеса собрались тысячи верующих. А в музейно-парковом комплексе в честь памятной даты устроили театрализованное шествие, посвященное истории полуострова.

На святой земле - святой праздник. Во Владимирском соборе - яблоку негде упасть. Прихожане в нижней и верхней частях храма, и на улице, где трансляция со службы выведена на большой экран.

Крещение князя Владимира и его дружины - произошедшее более тысячи лет назад событие, которое определило дальнейший путь нашего Отечества. Теперь этот день в церковном календаре Крымской митрополии. Прихожане просят у святого защиты и поддержки.

И словно связь времён - крестный ход из Херсонеса античного в Новый. Впереди хоругви с изображением святого князя и его бабушки – княгини Ольги. Торжества и на центральной аллее музейно-паркового комплекса. Театрализованное шествие-карнавал "Таврический вояж" погружает зрителей в историю полуострова.

Варварская, античная и христианская эпохи. Не забыли и про освоение региона при Екатерине Великой. Полсотни артистов, необычные костюмы, передвижные декорации – незабываемое зрелище.

День крещения князя Владимира и его дружины в Крыму и Севастополе теперь будут отмечать ежегодно. Это одно из самых значимых событий в истории нашей страны. Узнать подробнее о том, как происходило то самое таинство, можно будет совсем скоро в первом и единственном в России музее христианства.

Внутри - интерактивная экспозиция, созданная с помощью искусственного интеллекта. На мультимедийных экранах оживает история о том, как Русь языческая пришла к Православию. Евангельские события, жития святых и, конечно, крещение Владимира. Музей откроет свои двери уже этим летом.