В акватории Балтийского моря прошли плановые учения десантных кораблей "Евгений Кочешков" и "Мордовия".

В ходе манёвров экипажи отработали приемы радиационной, химической и биологической защиты судов. А также выполнили стрельбу из артиллерийских орудий по воздушным целям условного противника с дальнейшей высадкой техники морской пехоты на необорудованный участок прибрежной зоны.

"Евгений Кочешков" и "Мордовия", стоящие на вооружении Балтийского флота, являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке