В Газе более 50 человек погибли в результате удара Израиля

По меньшей мере 57 человек погибли в воскресенье в результате новых интенсивных ударов Израиля по сектору Газа. Нападению подверглись в том числе лагеря беженцев.

В ночь на понедельник бомбардировки продолжились. ЦАХАЛ атаковал здание школы в городе Газа. Там находились перемещённые лица. Жертвами стали более 20 палестинцев, и это не окончательные данные.

Тель-Авив продолжает широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". Безоговорочную поддержку еврейскому государству накануне выразила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Она встретилась с премьером Биньямином Нетаньяху. Визит обусловлен недавним терактом в Вашингтоне, где были убиты два сотрудника израильского посольства.