Буферной зоной, создание которой анонсировал президент России Владимир Путин, может стать почти вся территория Украины. Это произойдет, если Запад продолжит военную помощь киевскому режиму, предупредил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал в Telegram карту, на которой изображена буферная зона в представлении зампреда Совбеза. На этой презентации она занимает почти всю территорию Украины, кроме узкой полоски на западе страны.

О создании буферной зоны для защиты российской территории от обстрелов ранее заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ВС России уже приступили к выполнению его приказа. В Кремле подчеркивали: увеличение дальности поставляемых Украине ракет приведет лишь к расширению буферной зоны.