Симоньян: "На Трампа смотришь и всерьез переживаешь за его жизнь и здоровье"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" призналась, что беспокоится за жизнь нынешнего президента США Дональда Трампа. По ее мнению, он ведет себя не так, как прочие американские лидеры. Симоньян считает, что США уже давно управляются "глубинным государством", которое диктует президенту, что делать. Однако Трамп, по ее мнению, не поддается этому влиянию.

"На Трампа смотришь и всерьез переживаешь за его жизнь и здоровье", - заявила Маргарита Симоньян.

По ее мнению, Трамп отличается от других президентов США, "которые делали одно и то же, картинка меняется, а план прежний". Она обратила внимание на то, что госсекретарь США Марко Рубио предпринимает попытки ввести серьезные санкции против России, но Трамп их не подписывает. Кроме того, по ее словам, Рубио предпринимает попытки донести до Трампа, что тот ничего не решает, кроме того, "в какой руке держать перышко".

Маргарита Симоньян считает, что Илон Маск – "он уже соскочил", решив, что будет заниматься "своими компаниями". Она припомнила Джона Кеннеди, который пытался действовать не по чужой указке, а самостоятельно, и указала, чем это закончилось:

"Он был католик. К русским относился с большим понимаем, и лез, куда не спрашивали. И убили Кеннеди", - заключила Симоньян.