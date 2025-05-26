Стало известно о закулисных переговорах по Украине

В Стамбуле продолжается неофициальный переговорный процесс между Россией и Украиной.

"Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики", - сообщил дипломатический источник РИА Новости.

Ясности, где пройдет второй раунд переговоров, пока нет. Тем не менее, Стамбул остается удобной для всех площадкой, отметил источник. По срокам проведения второго этапа переговоров тоже пока информации нет.

Ранее МИД России анонсировал второй раунд переговоров России и Украины. Обе стороны подтвердили свое участие. Москва ведет работу над меморандумом, она находится в продвинутой стадии.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.