Лера Кудрявцева рассказала о несчастье

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" обсуждались жилищные проблемы представителей отечественного шоу-бизнеса. Например, прославленный актер Александр Панкратов-Черный пожаловался, что несколько лет назад у него разобрали крышу на даче. А звезда комедийного сериала "Универ" Александр Мартынов уже шесть лет исправляет ошибки строителей, допущенные ими во время возведения его таунхауса.

Поделилась деталями своего несчастья и ведущая Лера Кудрявцева. Она рассказала, что пока отдыхала за границей, в ее квартире прорвало батарею, и все залило кипятком. Теперь популярная ведущая судится со страховой компанией.

"Этот потоп был не по моей вине, а по вине ТСЖ", - заявила Лера Кудрявцева.

Она вспомнила, что когда ей позвонили соседи и сообщили, что ее квартиру залило, она не сразу поняла, что происходит. Однако когда людям удалось проникнуть в ее жилище, то картина предстала перед глазами печальная.

"У меня плавало всё. Плавали ковры, вздыбился пол. Ужас", - пожаловалась ведущая.

Лера Кудрявцева сообщила, что теперь с нее требуют большую компенсацию. А она, в свою очередь, судится со страховой компанией.

"Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это все ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза", - сообщила Кудрявцева.