Трамп назвал Зеленского виновным в проблемах Украины

Высказывания Владимира Зеленского постоянно создают проблемы для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, высказывание опубликовано в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего своими заявлениями. Все, что выходит из его уст, вызывает проблемы – и лучше бы ему это прекратить.

В Верховной раде ранее отметили, что Зеленский стал раздражающим фактором для Трампа. Кроме того, глава киевского режима продал все, что было у Украины. А американский политик Стив Форбс 24 мая заявил, что выход Трампа из будущих переговоров станет капитуляцией Киева.