В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность более 60-ти подпольных оружейных мастерских в России.

За два месяца силовики накрыли 62 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 58 российских регионах, сообщили в ЦОС ФСБ.

По адресам проживания нелегальных оружейников прошли рейды. В общей сложности было изъято 404 единицы огнестрельного оружия, более 136 килограммов взрывчатых веществ и 56 тысяч патронов различного калибра.

Пресечена противоправная деятельность 172 граждан, которые были причастны к незаконному обороту оружия, добавили в спецслужбе.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли работу наркотического маркетплейса и двух каналов поставок. Были изъяты наркотики почти на шесть миллиардов рублей.