Сотни мощных взрывов прогремели ночью и рано утром в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены военные объекты неонацистов в Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях. Пожары вспыхнули в пригородах Киева, где находились склады с боеприпасами и пункты временной дислокации наёмников. Также серия детонаций - в порту Одессы. Уничтожены здания, где боевики хранили западное вооружение. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам ВСУ - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши бойцы стремительно продвигаются южнее Красноармейска и штурмуют укрепления неонацистов в районе Константиновки.

На окраине села Беловоды развевается флаг ВДВ. Этим утром штурмовики 83 бригады полностью взяли под контроль этот важный стратегический объект. Раньше населённик служил для ВСУ логистическим узлом, через который снабжались боевики. Теперь же наши десантники создали еще один мощный плацдарм, позволяющий развивать наступление на Юнаковку. Штурм Беловод начался еще в середине апреля и за это время наши военные уничтожили несколько сотен боевиков, сожгли немецкий танк Leopard, до 10 боевых бронемашин и десятки пикапов.

Бойцы Южной группировки войск накануне выбили врага из села Романовка. В очередной раз против ВСУ сыграл эффект неожиданности. Нашим штурмовикам удалось пройти по открытому полю незамеченными. Благодаря тщательной подготовке и разведке бойцы точно знали, где засели бандеровцы. Чтобы избежать встречи с вражескими "птичками", атаковали в пасмурную погоду и тем самым продвинулись в сторону стратегически важной Константиновки, до нее по прямой осталось всего 14 км.

А это уже другой участок на Красноармейском направлении. Расчёт реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Центр" уничтожил укрывшуюся в лесополосе пехоту противника. Получив данные от разведки, экипаж выдвинулся на огневую позицию. Благодаря слаженному взаимодействию артиллеристов и расчетов беспилотной авиации цель была поражена без корректировки на расстоянии 12 км.

Артиллеристы группировки войск "Запад" обнаружили на одном из направлений миномётный расчет, скопление живой силы и бронетехники противника. Получив точные данные о местонахождении, наши военные открыли огонь.

Несколько точных выстрелов - и весь имеющийся арсенал ВСУ детонирует и взлетает на воздух. После выполнения задачи расчет гаубицы оперативно покинул огневую позицию.