Дочь рассказала о многоженце Иване Сухове: "Он переобулся во многих моментах"

Москвич Илья Сухов прославился после того, как дал интервью одному интернет-каналу. В нем мужчина откровенно рассказал, что жены у него три, детей от них - 14. Живут они все вместе в обычной "трешке" и горя не знают. Интервью получилось резонансным. Одних шокировало многоженство, это при действующем Семейном кодексе. Других - теснота и правила распорядка. Третьих - планы и дальше плодиться и размножаться (Сухов утверждал, что мечтает о 50 детях).

Старшая дочь Ивана Анна дала интервью блогеру Диме Кэшу. Она рассказала, что ее отец раньше был совсем другим.

"Я думаю, он глубоко запутался. Он переобулся во многих моментах и придумывает настолько примитивные отмазки, что я думаю: "Пап, ну будь ты умнее", - высказала мнение Анна.

Кроме того, она подвергла сомнению слова отца о том, что в 16 лет у него уже было больше пяти детей. Анна отметила, что не видела ни единой фотографии, хотя они, по ее словам, в доверительных отношениях.

"Он эгоист вообще, очень высокого о себе мнения, потому что все его дети, жены тоже его пожалели, какое у него детство трудное было. И он на них, как я думаю, самооценку немножко поднял", - высказала мнение девушка.

При этом Анна уверена, что дети в семье отца вполне счастливы и довольны своей жизнью. Она объяснила:

"Детки там счастливые, потому что они живут так с детства, то есть в них это заложено, они другой жизни не знают. Меня туда закинь, я там буду самым несчастным ребенком на планете".