Во Франции назвали причину масштабного блэкаута на Лазурном берегу

Во Франции выяснили, кто устроил блэкаут на Лазурном берегу на прошлой неделе. В организации диверсии признались анархисты. Две радикальные группировки опубликовали заявление в интернете.

Сказали, что хотели обесточить не только Каннский кинофестиваль, но и промышленные предприятия - чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Еще одной причиной назвали то, что Париж "сеет смерть, поставляя оружие по всему миру", в том числе на Украину и Ближний Восток.

Масштабное отключение электричества случилось в субботу. Было нарушено движение поездов, не работал интернет. Прервался кинопоказ в рамках Каннского фестиваля. Власти сообщили, что на электростанции произошел пожар. Вероятно, в результате поджога.