Израиль и США ввели новый механизм распределения помощи жителям Палестины

На кадрах ребёнок пытается спастись из охваченной огнём школы в Газе. Израильская авиация целенаправленно нанесла удар по зданию, в котором размещались беженцы и перемещённые лица, в основном женщины и дети. 25 человек погибли, среди них - шестеро детей. Десятки палестинцев получили ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В Армии Израиля заявляют, что ликвидировали в здании школы штаб палестинских радикалов - представителей движения "ХАМАС" и группировки "Исламский Джихад". Этой ночью Израиль обстреливал и другие районы сектора Газа, в том числе нанеся удар по лагерю беженцев Аль-Магази - один человек погиб, есть раненые. Из-за постоянных бомбардировок жители Палестины не могут покидать свои дома. С 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3700 человек.

Сегодня власти Израиля и США ввели новый механизм распределения помощи жителям Палестины - ее будут оказывать только в зонах, зачищенных от присутствия ХАМАС. Снять ограничения на поставки гуманитарного груза на прошлой неделе потребовали власти Франции, Великобритании и Канады, осудив расширение израильской военной операции в Газе. В Евросоюзе планируют потребовать отстранить израильских спортсменов от международных соревнований.

При этом поддержку Израилю продолжают оказывать США. Накануне Биньямин Нетаньяху обсудил ведение войны в Газе с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она прибыла в Иерусалим после того, как в Вашингтоне были убиты два сотрудника еврейского посольства. По итогам встречи в офисе Нетаньяху сообщили, что США поддерживают государство Израиль и продолжение войны в Газе.